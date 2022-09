Asia Cup: भारत की जीत के बाद भी लोगों की नजरों में खटका ये खिलाड़ी! कहा- अब बस टीम से करो बाहर

Asia Cup: भारतीय टीम के लिए एशिया कप शानदार गुजर रहा है. टीम इंडिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को धूल चटाई, वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम हॉन्ग कॉन्ग को हराने में भी कामयाब रही. दोनों ही मैचों में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कमाल का रहा है. लेकिन टीम का एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका बल्ला लंबे समय से खामोश है. अब भारतीय टीम के फैंस ने जीत के बाद भी इस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की मांग उठाई है.

इस खिलाड़ी का खराब प्रदर्शन

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल लंबे समय से बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं. ये बल्लेबाज लगातार लोगों के निशाने पर है. पाकिस्तान के खिलाफ बिना खाता खोले पवेलियन लौटने वाले राहुल ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ भी एक बेहद साधारण पारी खेली. राहुल ने 39 गेंद खेलकर कुल 36 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे रहा. राहुल की खराब पारी के चलते टीम इंडिया को तेज शुरुआत नहीं मिल पा रही है. पावरप्ले में टीम तेज स्कोर नहीं कर पा रही जिसका सबसे बड़ा कारण केएल राहुल हैं.

लोगों ने जमकर किया ट्रोल

इस खराब पारी के बाद केएल राहुल लोगों के निशाने पर हैं. राहुल को सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कुछ लोग राहुल को टेस्ट बल्लेबाज बता रहे हैं. वहीं कुछ ने मांग की है कि राहुल को टीम से जल्द बाहर कर देना चाहिए. इस बीच कई तरह के ट्वीट्स राहुल को लेकर वायरल हो रहे हैं.

Is there something in the pitch that is not visible. Simply can't fathom this approach especially from KL Rahul. #IndvsHkg — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) August 31, 2022

Ye bhai Zimbabwe series se hee bahar nahi aa raha. #KLRahul — Yogesh (@YogeshNagar3) August 31, 2022

Kl Rahul as an opener in T20Is is something I never liked! I would rather prefer opening with Rishabh Pant even if that means a lot of risk! #INDvHK #AsiaCup2022 — Mohsin Kamal (@64MohsinKamal) August 31, 2022

KL Rahul on work that too against Hong Kong, setting such level of bars for upcoming youngsters KL Rahul the true ambassador of Academy #INDvHK — KL Rahul's TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) August 31, 2022

टीम इंडिया ने जीता लगातार दूसरा मैच

भारत ने सूर्यकुमार यादव की 26 गेंदों में 68 रनों की आक्रामक पारी और विराट कोहली (नाबाद 59 रन) के अर्धशतक से बुधवार को एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच में हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से हराकर सुपर चार में धमाकेदार एंट्री मारी है. एशिया कप 2022 में भारत की यह लगातार दूसरी जीत है. भारत ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था. ग्रुप बी से अफगानिस्तान सुपर चार में पहुंच चुकी है.