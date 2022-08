Virat and Babar: दुबई में आमने-सामने हुए दुनिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज, सोशल मीडिया पर मची सनसनी

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से UAE की धरती पर होने जा रही है. 28 अगस्त को भारत अपना पहला मैच सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा. भारत को एशिया कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. एशिया कप 2022 से पहले दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाजों की दुबई में मुलाकात हुई है.

दुबई में आमने-सामने हुए दुनिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज

BCCI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात हुई है. विराट कोहली और बाबर आजम एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर विराट कोहली और बाबर आजम के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. फैंस इस वीडियो पर जमकर रिएक्शंस भी दे रहे हैं.

Hello DUBAI

Hugs, smiles and warm-ups as we begin prep for #AsiaCup2022 #AsiaCup | #TeamIndia pic.twitter.com/bVo2TWa1sz

— BCCI (@BCCI) August 24, 2022