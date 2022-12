IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक मैच में भारतीय महिला टीम को मिली हार, हरमनप्रीत की पारी पर फिरा पानी

India vs Australia 4th T20: ऑस्ट्रेलिया महिला ने टीम ने भारतीय महिला टीम को चौथे टी20 मैच में 7 रनों से हरा दिया है. आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीतने के लिए 19 रन बनाने थे, लेकिन भारत की बल्लेबाज ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा मिलकर सिर्फ 12 रन ही बना सकीं. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 46 रन का योगदान दिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है.

भारत को मिला था 189 रनों का टारगेट

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम को 189 रनों का टारगेट दिया. भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 46 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, डेथ ओवर्स में इसके बाद ऋचा घोष ने 19 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे, लेकिन वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाईं. देविका वैध्य ने 32 रनों का योगदान दिया. भारत को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 12 रन ही बना पाईं और टीम इंडिया को मुकाबला 7 रनों से हारना पड़ा.

Close finish in the fourth #INDvAUS T20I but it was Australia who won the match! #TeamIndia will look to bounce back in the fifth & final T20I of the series on Tuesday

Scorecard https://t.co/kG4AnI9x7J pic.twitter.com/i3wgeyRxB2

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 17, 2022