मार्नस लाबुशेन ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, फैंस ने कहा-क्या तुम जेल में हो?

नई दिल्ली: कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के भरोसेमंद बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन सुर्खियों में आ गए हैं. मार्नस लाबुशेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर की है, शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लंच के लिए दाल और रोटी. इसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जमकर वायरल हो गई. मार्नस लाबुशेन ने पहले मैच में शानदार पारी खेली थी, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे.

Daal and roti for lunch too. Delicious pic.twitter.com/w5KgimFo1N

— Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) March 11, 2022