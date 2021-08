ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर Megan Schutt ने अपनी Female Partner से रचाई थी शादी, अब घर आया नन्हा मेहमान

एडिलेड: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज मेगन शट के घर एक बच्ची का आगमन हुआ है. मेगन ने शनिवार को खुलासा किया कि उनकी पार्टनर पत्नी जेस ने 17 अगस्त को एक आपातकालीन सी-सेक्शन के जरिए बेटी रेली को जन्म दिया.

मेगन ने एक ट्विटर थ्रेड में लिखा, राइल लुईस शट का जन्म 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद मंगलवार शाम को हुआ था, जिसका वजन 858 ग्राम था. पोस्ट के साथ खुश जोड़े की उनके नवजात के साथ तस्वीरों की एक सीरीज थी.

मेगन ने कहा, हमारा छोटा मेहमान 24 सप्ताह से आपातकालीन सी-सेक्शन के माध्यम से पैदा हुआ. हमें बताया गया था कि हमारी जटिलताओं का मतलब है कि उसे कभी भी दुनिया में आना हो सकता है. मेगन ने मार्च 2019 में अपने लंबे समय की साथी महिला क्रिकेटर जेस होलोएक से शादी की थी. मई 2021 में उन्होंने घोषणा की कि जेस नवंबर की शुरुआत में नियत तारीख के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थीं.

I am a lucky human to have two such beautiful girls in my life

मेगन के संदेश का जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज लॉरेन चीटल ने लिखा, आप दोनों को बधाई, वह सुंदर है!. न्यूजीलैंड के कप्तान एमी सैटरथवेट ने टिप्पणी की, आप दोनों को बधाई! ऐसा विशेष समय. वह बहुत खूबसूरत है. एमी के साथी और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ली ताहुहू ने लिखा, बधाई हो तुम दोनों!

Our little miracle was born via emergency C-section… from 24 weeks we were told our complications meant she could need to arrive anytime onwards. So for almost 5 weeks we had our overnight bags packed, wondering how far we could get.

