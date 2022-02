Rishabh Pant के इस घातक प्लेयर को KL Rahul ने छीना, गेंदबाजी में था दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा हथियार

नई दिल्ली: आईपीएल में मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए टीमें के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल रही है. आईपीएल से नई जुड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के एक घातक गेंदबाज को खरीद लिया है. ये खिलाड़ी कातिलाना गेंदबाजी में माहिर खिलाड़ी है. इसने अपने दम पर दिल्ली की टीम को आईपीएल 2021 में प्लेऑफ में पहुंचाया था. अब इस खिलाड़ी को केएल राहुल की लखनऊ टीम ने अपने खेमे में शामिल किया है.

केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के अनकैप्ड खिलाड़ी आवेश खान को 10 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. लखनऊ टीम ने इस प्लेयर के लिए मोटी रकम चुकाई है. आवेश दिल्ली की गेंदबाजी आक्रामण की अहम कड़ी थे. उन्होंने अपने दम पर दिल्ली (delhi capitals) टीम को कई मैच जिताए थे. वह उन्होंने पावरप्ले और डेथ ओवर्स में अहम विकेट भी चटकाए थे. उनके तरकश में हर वो तीर मौजूद है, जिससे विरोधी टीम को धराशाही किया जा सके.

He is the most expensive uncapped player ever

Congratulations @LucknowIPL @Avesh_6 pic.twitter.com/ppRQKE0T4u

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022