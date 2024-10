बाबर आजम OUT, शॉक में इंग्लैंड का यह दिग्गज, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने फखर जमान को दिखाई औकात

Babar Azam Out Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ चुका है. मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बड़ा फैसला किया. उसने एक नई सेलेक्शन कमेटी का गठन किया. उसने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को टीम से बाहर कर दिया. तीनों मशहूर खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम दो टेस्ट मैच के नहीं चुना गया.

नई सेलेक्शन कमेटी में कौन-कौन?

नई सेलेक्शन कमेटी में पूर्व क्रिकेटर आकिब जावेद, असद शफीक, पूर्व कप्तान अजहर अली, पूर्व आईसीसी अंपायर अलीम डार, एनालिस्ट हसन चीमा के साथ-साथ मौजूदा कप्तान और कोच भी शामिल हैं. कमेटी की बैठक में टीम को लेकर बड़ा फैसला किया गया. नई सेलेक्शन कमेटी को यह लगता है कि बाबर आजम अगर आराम करते हैं तो उन्हें फायदा होगा. उन्होंने टेस्ट की पिछली 18 पारियों में कोई अर्धशतक नहीं लगाया है.

— PCB Media (@TheRealPCBMedia) October 13, 2024

ये भी पढ़ें: Womens T20 World Cup Semi-Finals Scenario: आज पाकिस्तान को चीयर करेगा भारत, अब ये है सेमीफाइनल का समीकरण

माइकल वॉन ने किया बाबर का समर्थन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन हैरान हो गए. वॉन ने इसे शॉकिंग न्यूज बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''तो पाकिस्तान ने काफी समय से जीत हासिल नहीं की है..सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद उसने अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी को बाहर करने का फैसला किया. मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट आश्चर्यों से भरा हुआ है, लेकिन यह सबसे ऊपर है..बिल्कुल बेवकूफी भरा फैसला..जब तक कि उन्होंने (बाबर) ब्रेक नहीं मांगा हो.'' वॉन ने अपने पोस्ट में बाबर आजम को टैग किया.

So Pakistan haven’t won in a while .. Go 1 nil down in the series and decide to drop the best player in @babarazam258 .. I guess Pakistan cricket is full of surprises but this tops the lot .. absolutely stupid decision .. unless he has asked for a break !!! — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 13, 2024

ये भी पढ़ें: भारत के लिए खुशखबरी... ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल, टेस्ट सीरीज से पहले कंगारुओं पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

ब्रैड हॉग ने किया विराट का जिक्र

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर ब्रैड हॉग ने एक पोस्ट करके विराट कोहली और बाबर आजम के बीच अंतर को बताया. उन्होंने नाम लिए बिना पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान को निशाने पर लिया. दरअसल, फखर ने एक्स पर लिखा था, ''बाबर आजम को बाहर करने का सुझाव चिंताजनक है. भारत ने 2020 और 2023 के बीच अपने खराब दौर के दौरान विराट कोहली को बेंच पर नहीं बैठाया, जब उन्होंने क्रमशः 19.33, 28.21 और 26.50 का औसत बनाया था. अगर हम अपने प्रमुख बल्लेबाज को दरकिनार करने पर विचार कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो इससे टीम में गहरा नकारात्मक संदेश जा सकता है. पैनिक बटन दबाने से बचने के लिए अभी भी समय है. हमें अपने प्रमुख खिलाड़ियों को कमतर आंकने के बजाय उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.''

It’s concerning to hear suggestions about dropping Babar Azam. India didn’t bench Virat Kohli during his rough stretch between 2020 and 2023, when he averaged 19.33, 28.21, and 26.50, respectively. If we are considering sidelining our premier batsman, arguably the best Pakistan… — Fakhar Zaman (@FakharZamanLive) October 13, 2024

Comparing bad form between Babar Azam & Kohli after rumours the Pakistan legend will be dropped for the 2nd test v England is baseless.

India: 2nd best win % during Kohli's draught.

Pakistan: 2nd worst win % through Babar's.

Hard decisions need to be made!#ENGvsPAK #IINDvAUS — Brad Hogg (@Brad_Hogg) October 14, 2024

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया में वर्ल्ड कप विनर की 'सरप्राइज' एंट्री, रोहित-विराट और पंत के साथ जमा दिया रंग

ब्रैड हॉग ने क्या लिखा?

ब्रैड हॉग ने लिखा, ''बाबर आजम और कोहली के बीच खराब फॉर्म की तुलना करना बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि पाकिस्तान के दिग्गज को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया जाएगा. कोहली के खराब दौर के दौरान भारत जीत प्रतिशत में दूसरे स्थान पर था. वहीं, बाबर आजम के खराब दौर में पाकिस्तान जीत प्रतिशत में नीचे से दूसरे स्थान पर था. कठोर निर्णय लेने की जरूरत है.''