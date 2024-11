ऑस्ट्रेलिया से आई बुरी खबर! स्टार खिलाड़ी को लगी चोट, तीन मैचों से बाहर होने का खतरा

India Tour of Australia: भारत की स्टार महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने महिला बिग बैश लीग (WBBL) 2024 के फाइनल में अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट को पहुंचा दिया है. उन्होंने शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में योगदान दिया. ब्रिस्बेन हीट ने चैलेंजर मुकाबले में सिडनी थंडर को 9 विकेट से हरा दिया. इस मैच में जेमिमा ने 30 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली. बल्लेबाजी के दौरान उनके लिए बुरी खबर आई. वह चोटिल होकर ग्राउंड से बाहर हो गईं.

जेमिमा को कलाई में लगी चोट

जेमिमा रोड्रिग्स के बाएं हाथ की कलाई की चोट गंभीर हो गई है. इस चोट के कारण पांच दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. ब्रिस्बेन हीट का 134 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए यह 10वां ओवर था. सिडनी थंडर की फील्डर्स ने तीन बार जेमिमा का कैच आउट करने का मौका गंवा दिया. पिछले मैच में बाउंड्री बचाने के प्रयास में जेमिमा को कलाई में चोट लग गई थी, शायद यही चोट उभर गई है.

Jemi Rodrigues left the field after injuring her hand while attempting to save a boundary.

But that didn't stop the Indian international from getting back amongst the action! #WBBL10 pic.twitter.com/OkmLfgZJ10

— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 29, 2024