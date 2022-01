ना वाइड ना नो बॉल, ना ही लगा कोई छक्का, जानिए फिर भी एक गेंद पर कैसे बन गए 7 रन

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर आए दिन कोई ना कोई कारनामा होता रहता है. ये एक ऐसा खेल है जहां आए दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बनते ही रहते हैं. ऐसा ही कुछ कारनामा हाल ही में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला है. जहां एक ही गेंद पर 7 रन बन गए. हैरानी की बात तो ये रही कि इस गेंद पर ना कोई चौका लगा, ना कोई छक्का लगा और ना ही ये गेंद वाइड या नो बॉल थी.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच क्राइस्टचर्च में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले टेस्ट को जीतकर इतिहास रचने वाली बांग्लादेश टीम पहली बार न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश कर रही है. वहीं न्यूजीलैंड की नजरें इस सीरीज को ड्रॉ करने पर हैं. लेकिन इसी बीच दूसरे मैच में एक अजीबो गरीब वाक्या देखने को मिला है. दरअसल न्यूजीलैंड की पारी के दौरान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने एक गेंद फेंकी जिसपर 7 रन बन गए.

Meanwhile, across the Tasman Sea...

Chaos in the field for Bangladesh as Will Young scores a seven (yes, you read that correctly!) #NZvBAN | BT Sport 3 HD pic.twitter.com/fvrD1xmNDd

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) January 9, 2022