Ben Stokes: गेंद लगते ही अचानक पिच पर लेट गए बेन स्टोक्स, बीच मैदान पर दिखा जबरदस्त ड्रामा

Ben Stokes: IPL से दूर इंग्लैंड में इन दिनों काउंटी चैम्पियनशिप का रोमांच जारी है. हाल ही में एक काउंटी मैच के दौरान इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) की एक बाउंसर गेंद कमर के निचले हिस्से पर लग गई, जिसके बाद वह अचानक पिच पर ही लेट गए. बीच मैदान पर काफी देर तक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल, हुआ यूं कि इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप में डरहम और ग्लेमोर्गन के बीच मैच के दौरान ग्लेमोर्गन के क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने एक ऐसी खतरनाक गेंद डाली, जिससे बेन स्टोक्स चारों खाने चित हो गए. मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) की गेंद बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को कमर के नीचे जाकर लगी, जिसके बाद वह अचानक पिच पर ही लेट गए. ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया.

हर कोई ये सोच रहा था कि बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कहीं चोटिल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन फिर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने सभी को चौंका दिया. बेन स्टोक्स (Ben Stokes) अचानक ही उठ खड़े हुए और बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए. इस तरह इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपने इस मजाक से कुछ देर के लिए सभी को चिंता में डाल दिया था.

