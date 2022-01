IND vs SA: भारत की सीरीज हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, इस टेस्ट में एक खिलाड़ी की गैरमौजूदगी पड़ी भारी

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) जब दक्षिण अफ्रीकी टूर (South Africa Tour) पर रेड बॉल सीरीज खेलने गई थी, तब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो इस सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने में कामयाब होगी, लेकिन शायद एक वजह से उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया.

टीम इंडिया ने सेंचुरियरन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 113 रन की शानदार जीत हासिल की और सीरीज 1-0 की बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स (Wanderers) और केपटाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में लगातार 2 मुकाबला हार गई और सीरीज 2-1 से गंवा दी.

South Africa win!

Bavuma and van der Dussen take them over the line!

A terrific victory for a young team – what a performance!

Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxpgZ3 (in select regions)#WTC23 | https://t.co/Wbb1FE2mW1 pic.twitter.com/uirBesoYdp

— ICC (@ICC) January 14, 2022