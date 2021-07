'AB De Villiers को अपनी टीम से बाहर करे RCB', IPL से पहले इस दिग्गज ने क्यों कहा ऐसा?

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डीविलियर्स (AB De Villiers) दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. डीविलियर्स ने अपनी आईपीएल (IPL) टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का भी कई सालों से साथ दिया है. हालांकि इस बीच डीविलियर्स इस टीम को खिताब जिताने में नाकाम रहे हैं, लेकिन फिर भी डीविलियर्स ने आरसीबी की कामयाबी में हमेशा ही सबसे ज्यादा साथ दिया है.

आरसीबी (RCB) के लिए सबसे ज्यादा योगदान देने वाले एबी डीविलियर्स (AB De Villiers) पर अब दिग्गज स्पिन गेंदबाज ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने एक बड़ा बयान दिया है. हॉग ने आईपीएल 2021 से पहले आरसीबी को एक बड़ी चेतावनी दी है.

ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने कहा कि 2022 आईपीएल के दौरान आरसीबी को एबी डीविलियर्स (AB De Villiers) को रिटेन नहीं करना चाहिए. इसके पीछे हॉग ने एक बड़ी वजह भी दी है. उन्होंने कहा कि शायद अब आने वाले समय में डीविलियर्स लंबे समय तक ना खेलें इसलिए उन्हें रिटेन करने का कोई फायदा नहीं है. हॉग ने ट्वीट करते हुए ये बात कही है.

उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों के लिए 4 साल का निवेश करना होगा. मैं विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल को रिटेन करना पसंद करूंगा. स्थानीय खिलाड़ियों का महत्व ज्यादा जरूरी होते हैं और इसी वजह से मैं उनको चुन रहा हूं. मैं देखना चाहता हूं कि एबी डीविलियर्स कितने साल तक खेलेंगे. जैमिसन को भी रिलीज किया जा सकता है क्योंकि विदेशी प्लेयर्स में इनवेस्ट करना रिस्की होता है.'

4 year window to invest in players.

Kohli

Siraj

Chahal

Padikkal

Keeping locals vital.

I would find out on how long AB De Villiers wants to play to before I make the final decision. Jamieson would be looked out to. Overseas player investment to risky today though. https://t.co/z5bycmioie

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) July 12, 2021