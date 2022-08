CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ बड़ा बवाल, लाइव मैच में प्लेयर्स के बीच जमकर हुई हाथापाई, Video देख होंगे दंग

Canada vs England Hockey Match: कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुवार को इंग्लैंड और कनाडा के बीच पुरुष हॉकी मैच खेला गया. मैच ये हॉकी का था, लेकिन दर्शकों को इसमें कुश्ती देखने को मिली. जब इंग्लैंड और कनाडा के प्लेयर्स आपस में भिड़ गए और जमकर लड़ाई. इस कारनामे को देखकर दर्शक सन्न रह गए. खिलाड़ियों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बाद में रेफरी को आकर बीच-बचाव करना पड़ा.

भिड़े कनाडा और इंग्लैंड के खिलाड़ी

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के प्लेयर्स को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी थी. इसके लिए इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स कनाडा के खिलाफ गोल करने के लिए लगातार आक्रमण खेल दिखा रहे थे. तभी बलराज पनेसर (Balraj Panesar) की हॉकी स्टिक इंग्लैंड के क्रिस ग्रिफिथ (Chris Girffiths) के हाथ पर लगी और फंस गई. इससे ग्रिफिथ गुस्से में आ गए और पनेसर को धक्का दे दिया, जिससे पनेशर आगबबूला हो गए और इंग्लैंड के खिलाड़ी की गर्दन पकड़ ली. फिर दोनों ने एक-दूसरे की टी शर्ट पकड़ी और खींचने लगे. ऐसा लगा खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया है.

Wrong hockey sport Panesar!

Completely let down @FieldHockeyCan with that one. #cwg2022 | #Birmingham22 | #hockey pic.twitter.com/7OyYv6ZUDr

— Hockey World News (@hocAugust 4, 2022