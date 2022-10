Cricket Facts: क्रिकेट इतिहास के सबसे अजीबोगरीब मैच, जब पूरी टीम को दिया गया मैन ऑफ द मैच

Team Won Man of the Match: क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) का अवॉर्ड दिया जाता है. वहीं पूरी सीरीज में सबसे सफल रहने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज चुना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरी ही टीम को मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) का अवॉर्ड दिया गया हो. आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब मैचों के बारे में बताएंगे.

पहली बार इस टीम को मिला था मैन ऑफ द मैच

क्रिकेट में पहली बार पूरी टीम को मैन ऑफ दी मैच का अवॉर्ड 1996 में न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम को मिला था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 रन से हरा दिया था. कम स्कोर वाले मैच में 4 बल्लेबाजों ने रन बनाए थे और 6 गेंदबाजों ने विकेट लिए थे, ऐसे में पूरी टीम को इस अवॉर्ड से नवाजा गया था. आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) को प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the Match) भी कहा जाता है.

टेस्ट में पहली बार इस टीम ने मिला था ये अवॉर्ड

साल 1999 में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टीम को मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) दिया गया था. ये मैच वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था. इस मैच में अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 351 रनों से हराया था और पूरी टीम ने मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था.

पाकिस्तान भी जीत चुकी है ये अवॉर्ड

साल 1996 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक वनडे मैच में भी ऐसा हुआ था. इस मैच में पाकिस्तान ने 2 विकेट से जीत हासिल की थी, मैच में पाकिस्तान के हर बल्लेबाज ने रन बनाए वहीं सभी गेंदबाजों ने भी विकेट झटके थे. शानदार टीम वर्क को देखते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को मैन ऑफ द मैच दिया गया था.

मैन ऑफ द मैच का नियम

मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड डिसाइड करने वाले एक्सपर्ट पैनल में मैच के कमेंटेटर्स, पूर्व क्रिकेटर्स और मैच रेफ्री शामिल होते हैं. ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बनेगा. कमेंटेटर्स पूरे मैच के दौरान हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं इसलिए उनकी राय काफी अहम होती है.

