WATCH : डेविड वॉर्नर ने कर दी बड़ी गलती, ब्रिसबेन टेस्ट मैच में पहली ही गेंद पर लौटे पवेलियन

David Warner Wicket Video: ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर ओपनर डेविड वॉर्नर की गिनती दुनिया के स्टार बल्लेबाजों में होती है. हर कोई हैरान होगा अगर वह टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो जाएं. ऐसा हुआ ब्रिस्बेन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में. वॉर्नर को दक्षिण अफ्रीका के पेसर कागिसो रबाडा ने शिकार बनाया. वह खाता भी नहीं खोल पाए.

पहली ही गेंद पर आउट हुए वॉर्नर

डेविड वॉर्नर को पहले टेस्ट मैच की पहली पारी की शुरुआती गेंद पर ही रबाडा ने पवेलियन भेज दिया. उन्होंने इस गेंद को समझने में बड़ी गलती कर दी. रबाडा की गेंद टप्पा खाकर तेजी से उनके सीने की तरफ आई. इस पर वॉर्नर ने उछलते हुए बल्ला लगाया और खाया जोंडो ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की. जोंडो ने जमकर इसका जश्न भी मनाया.

रबाडा की तारीफ

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है. इस पर यूजर्स रबाडा की तारीफ कर रहे हैं. 27 साल के दाएं हाथ के पेसर रबाडा की खासियत है कि वह लगातार 140-150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. वह इस मैच से पहले तक 55 टेस्ट मैचों में 257 विकेट ले चुके हैं.

Zondo pulls it in!

Rabada removes Warner off the first ball of the innings! #PlayOfTheDay #AUSvSA | @nrmainsurance pic.twitter.com/7nwJkAqD0X

