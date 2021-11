डेब्यू टेस्ट में फील्डर के सिर पर जा लगी गेंद, मैदान से पहुंचा सीधा हॉस्पिटल

नई दिल्ली: श्रीलंका (Sri lanka) और वेस्टइंडीज (Westindies) की टीमें तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में गॉल के क्रिकेट ग्राउंड पर भिड़ रही है, लेकिन गॉल टेस्ट में एक दर्दनाक घटना ने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है. वेस्टइंडीज के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे जेरेमी सोलोजोनो क्रिकेट के मैदान पर दर्दनाक घटना का शिकार हो गए हैं. फिल्डिंग करते हुए उन्हें चोट लग गई है.

श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणारत्ने को रोस्टन चेज ने शॉर्ट गेंद फेंकी. जवाब में, करुणारत्ने ने बैकफुट से सीधे सोलोजानो की ओर शॉट मारा, जिसके बाद सोलोजोनो को बचने का कम समय मिला और उन्हें गेंद लग गई. 26 साल के खिलाड़ी के हेलमेट पर बॉल लगी और वह टूट गया, लेकिन इसका असर उनके सिर पर हुआ. चोट लगने के बाद, सोलोजोनो जमीन पर लेट गए और खिलाड़ियों और फिजियो की मदद से उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर मैदान से बाहर ले जाया गया. इस बीच, ड्रेसिंग रूम में वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस चिंतित नजर आए.

वेस्टइंडीड क्रिकेट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'चोट लगने के बाद डेब्यू करने वाले जेरेमी सोलोजानो को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है. हम शीघ्र उनके स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं.' जेरेमी के साथ डेब्यू टेस्ट में यह घटना हुई थी. जेरेमी के मैदान से बाहर जाने के बाद शाई होप उनकी जगह फील्डिंग करने मैदान में उतरे थे.

Injury Update Debutant Jeremy Solozano was stretchered off the field after receiving a blow to his helmet while fielding.

He has been taken to the hospital for scans. We are hoping for a speedy recovery #SLvWI pic.twitter.com/3xD6Byz1kf

— Windies Cricket (@windiescricket) November 21, 2021