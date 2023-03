Delhi Capitals vs UP Warriors: क्रिकेट प्रीमियर लीग की पहली फाइनलिस्ट टीम, आखिरी लीग मैच में यूपी वारियर्स को 5 विकेट से हराया

Delhi Capitals vs UP Warriors Match Result in Women Premier League 2023: एलिस कैप्सी के हरफनमौला खेल के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) टी20 टूर्नामेंट के लीग चरण के आखिरी मुकाबले में 5 विकेट की जीत के साथ ही फाइनल में प्रवेश कर लिया. दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी लीग मैच में यूपी वारियर्स को 6 विकेट पर 138 रन पर रोक दिया था. इसके बाद उसने 13 गेंद बाकी रहते 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए 19.4 ओवर तक जीत दर्ज करनी थी लेकिन उसने 17.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

एलिस कैप्सी ने दिखाया हरफनमौला खेला ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रही एलिस कैप्सी ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए. इसके साथ ही 31 गेंद में 34 रन की पारी खेलकर टीम को फाइनल में पहुंचने में अहम भूमिका अदा की. दिल्ली (Delhi Capitals) के लिए कप्तान लानिंग ने 23 गेंद में 39 रन की आक्रामक पारी खेली. जबकि विजयी चौका जड़ने वाली मरीजान काप 31 गेंद में 34 रन पर नाबाद रही. लानिंग और शेफाली वर्मा ने की 56 रन की साझेदारी लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वारियर्स (UP Warriors) की लानिंग और शेफाली वर्मा (16 गेंद में 21 रन) ने पहले विकेट के लिए 31 गेंद में 56 रन की साझेदारी की. लानिंग ने शबनिम इस्माइल के पहले ओवर में तीन चौके और छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर किए. वहीं दूसरे छोर से शेफाली ने भी एस यशश्री के खिलाफ चौका जड़कर अपना खाता खोला. वह पांचवें ओवर की शुरुआती दो गेदों पर चौका लगाने में सफल रही लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सोफी एकलेस्टन को कैच थमा बैठी. इस्माइल ने 7वे ओवर में कराई टीम की वापसी लानिंग ने दीप्ति के खिलाफ भी छक्का जड़ा जिससे पावरप्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 67 रन हो गया. शरुआती ओवर में 18 रन लुटाने वाली इस्माइल सातवें ओवर में गेंदबाजी के लिए लौटी और जेमिमा रोड्रिग्स के बाद लानिंग का विकेट चटका कर मैच में वारियर्स की वापसी कराई. उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर जेमिमा (तीन) को पगबाधा किया जबकि लानिंग छक्का मारने की कोशिश में सिमरन शेख को कैच थमा बैठी. लानिंग ने अपनी आक्रामक पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए. काम नहीं आई एकलेस्टन की मेहनत एक ही ओवर में दो विकेट गिरने के बावजूद कैप्सी ने सोफी एकलेस्टन के खिलाफ नौवें ओवर में तीन चौके और पार्शवी चोपड़़ा के खिलाफ 10वें ओवर में छक्का लगाकर जरूरी रनगति को बढ़ने नहीं दिया. कैप्सी और मारीजान काप ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाज करते हुए दौड़कर रन चुराने पर जोर दिया. काप ने दीप्ति के खिलाफ 16वें ओवर में छक्का लगाकर हाथ खोला. एकलेस्टन ने 17वें ओवर में कैप्सी को स्टंप कराकर काप के साथ पांचवें विकेट के लिए उनकी 60 रन की साझेदारी को तोड़ा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. यूपी वारियर्स ने दिया था 138 रनों का टारगेट इससे पहले तहलिया मैकग्रा की 32 गेंद में 58 रन की पारी के दम पर पर यूपी वारियर्स (UP Warriors) ने आखिरी ओवर में वापसी करते हुए छह विकेट पर 138 रन बनाए. मैकग्रा ने अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के जड़े जिससे टीम ने आखिरी दो ओवरों में 33 रन बटोर कर चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्सी के अलावा राधा को दो और जेस जॉनासन को एक सफलता मिली. खराब रन रेट पड़ा मुंबई इंडियन को भारी आखिरी लीग मैच में इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) 8 मैचों में 6 जीत से 12 अंक लेकर अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई. जबकि मुंबई इंडियन्स खराब नेट रन रेट के चलते इतने ही अंक होने के बाद भी दूसरे स्थान पर रही. यूपी वारियर्स (UP Warriors) का इस मैच से पहले ही तीसरे स्थान पर रहना पक्का था. टूर्नामेंट के नियम के मुताबिक लीग चरण में शीर्ष पर रहने वाली टीम फाइनल में सीधे क्वालीफाई करेगी जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मैच होगा. (एजेंसी भाषा) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे