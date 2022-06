Rohit Sharma: रोहित का फैन हुआ मुंबई इंडियंस का ये सुपरस्टार खिलाड़ी, कप्तान के लिए कही ये बात

Rohit Sharma: IPL 2022 मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. मुंबई टीम को 10 मैच हारकर प्लेऑफ की रेस से बाहर होना पड़ा. अब मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने कप्तान रोहित शर्मा के लिए बड़ी बात कही है.

मुंबई इंडियंस ने अपने ट्विटर अकाउंट से डेवाल्ड ब्रेविस का बयान पोस्ट किया है. इसमें ब्रेविस ने कहा,'मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी में खेलना एक खिलाड़ी का सपना होता है. वह वास्तव में आपका समर्थन करते हैं और वह आप पर कोई दबाव नहीं डालते. वह चाहते हैं कि आप मैदान पर जाएं और खेल का पूरा मजा उठाएं.' डेवाल्ड ब्रेविस ने आगे बोलते हुए कहा कि रोहित शर्मा मैदान पर बहुत ही सपोर्टिव हैं. वह आपको खेल के बारे में बताते भी रहते हैं.

