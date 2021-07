Dinesh Karthik के 'Sexist' कमेंट से मचा बवाल, Murli Vijay और एक्स-वाइफ को लेकर बोले फैंस, जमकर लताड़ा

नई दिल्ली: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की कमेंट्री को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं. लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) इस बार इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) में कमेंट्री करते नजर आए. उन्होंने अपना अंदाज से लाखों लोगों का दिल जीत लिया. अब भी कार्तिक इंग्लैंड में ही है और उन्होंने श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में कमेंट्री की.

इसी बीच दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने कमेंट्री करते हुए कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो रहा है और यूजर्स उन्हे जमकर लताड़ रहे हैं.

कमेंट्री के दौरान दिनेश ने ऐसा क्या कह दिया?

दरअसल कमेंट्री के दौरान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने कहा, ‘बल्लेबाज को अपने बैट को ना पसंद करना यह दोनों चीजें हाथ से हाथ मिलाती हुई चलती हैं. ज्यादातर बल्लेबाजों को उनका बल्ला पसंद नहीं होता है. वह दूसरे का बैट ज्यादा पसंद करते हैं. बैट जो है वह पड़ोसी की पत्नी की तरह होता है. वह हमेशा ही बेहतर फील कराता है'.

@SkyCricket "Bats are like a neighbour's wife. They always feel better." WTAF?! pic.twitter.com/E8emRa5RUZ — Rachel Romain (@RERomain) July 1, 2021

सोशल मीडिया पर कार्तिक की लगी क्लास

कार्तिक (Dinesh Karthik) ने ये भले ही मजाक के अंदाज में बोला हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. यूजर्स कार्तिक के इस कमेंट से खुश नहीं है और उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं.

Humor and opinions are subjective. I felt Dinesh Karthik's comments are in poor taste. But since he built this image of most knowledgeable and likeable commentator with stylish outfits, I feel he'll get away easily. Anyone else would've found themselves in trouble. — Prakash (@Prakash1049) July 2, 2021

why is everyone hailing Dinesh Karthik as a great commentator for his sexist and cringe comment comparing a married woman to a bat wtf is wrong with people???? — arundhati (@uwuzuumaki) July 2, 2021

Yo @DineshKarthik, we're always excited to hear your voice in the background of good games and your analysis has been on point but you gotta do better than that misogynistic joke. Perpetuates the same toxic masculinity that doesn't need to exist in sport. A joke in poor taste! — Tina Tengra (@tinatengra07) July 2, 2021

Hello @DineshKarthik that neighbour's wife comparison yesterday on mic was absolute cringe. Expected better of you King. — Sunny (@ewyikesed) July 2, 2021

कार्तिक के कमेंट के बाद फैंस ने मुरली और उनकी एक्स-वाइफ को किया याद

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के इस कमेंट को सोशल मीडिया पर मुरली विजय और उनकी पत्नी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो पहले कार्तिक की वाइफ थी. एक तरह कई लोग इसे मजाक की तरह ले रहे हैं तो कई यूजर्स उनके इस बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

If u know about DK, his first wife got robbed by Murali Vijay ( Indian Opener and good friend of Dinesh Karthick) — Hawk (@UtdHawk) July 2, 2021

कार्तिक की पत्नी से मुरली विजय ने की थी शादी

बता दें कि साल 2007 में कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अपनी बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी. साल 2012 में दिनेश कार्तिक की पत्नी की मुलाकात क्रिकेटर मुरली विजय से हुई. मुरली विजय और निकिता एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनका अफेयर शुरू हो गया. दोनों एक दूसरे से मिलने और समय बिताने लगे.

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. जब दिनेश ने निकिता को तलाक दिया उस समय वो प्रेग्नेंट थीं. तलाक होते ही निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली. बताया जाता है कि कार्तिक ने कभी बेटे पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं की.