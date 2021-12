Eng Vs Aus: इंग्लैंड टीम की मुश्किलें बढ़ी, सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी हुआ बाहर?

नई दिल्ली: सारी दुनिया पर इस समय एशेज का खुमार छाया हुआ है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडीलेड ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका लग गया है. इंग्लैंड का एक घातक खिलाड़ी चोटिल हो गया है, जिससे इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है.

इंग्लैंड की टीम पहला एशेज टेस्ट मैच हार चुकी है. वहीं दूसरे टेस्ट मैच में भी वह मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन खेल शुरू होने से पहले वार्म अप के दौरान चोटिल हो गए और क्षेत्ररक्षण के लिए नहीं उतरे. रविवार को खेल शुरू होने से पहले रूट जब नेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके पेट में गेंद लगी. टीम के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘इंग्लैंड की चिकित्सा टीम उनकी चोट का आकलन कर रही है.'

England captain Joe Root will not be on the field at the start of play today after being hit in the abdomen during throw downs in the warm-up before play. He is currently being assessed by the England medical team #Ashes

