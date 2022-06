ENG vs NZ: 70 साल के James Anderson, 66 साल के Stuart Broad! सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही ये तस्वीर

ENG vs NZ: जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए फेमस हैं. दोनों ही गेंदबाज चंद गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं. इंग्लैंड के दो दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को गेंदबाजी के लिए सराहा गया, जिसमें दो तेज गेंदबाज अपने देश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन और ब्रॉड की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) की ओर से बारबाडोस रॉयल्स ने एक तस्वीर को शेयर की, जिसमें एंडरसन लगभग 70 वर्ष के और ब्रॉड लगभग 66 वर्ष के दिखाई दे रहे हैं. बारबाडोस रॉयल्स ने ट्वीट किया, 'वर्ष 2053 में भी दोनों गेंदबाज बल्लेबाजों को परेशान करते हुए दिखाई देंगे.' इस फोटो को फैंस बहुत ही पसंद कर रहे हैं.

Year 2053 and these two will still be troubling batters!

Absolute legends.#ENGvNZ pic.twitter.com/mvG5XjuK0h

— Barbados Royals (@BarbadosRoyals) June 2, 2022