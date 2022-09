PAK vs ENG: कराची में हो सकती थी बड़ी अनहोनी, बाल-बाल बच गया इंग्लिश क्रिकेटर- VIDEO

Haris Rauf Ball to Harry Brook: क्रिकेट मैदान पर अकसर बड़े हादसे हो जाते हैं. ऐसे भी वाकये हुए हैं जब गेंदबाज ने चकमा देने के लिए कोई गेंद फेंकी और बल्लेबाज चोटिल होने से बच गया. ऐसा ही वाकया हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज के तीसरे टी20 (PAK vs ENG 3rd T20) मैच के दौरान. इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए.

कराची में बचे ब्रूक

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सात मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में एक गंभीर हादसा होने से बचा. कराची नेशनल स्टेडियम में इस मैच में पाकिस्तान को 63 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी. इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त भी बना ली. इसी मैच के दौरान डराने वाली घटना देखने को मिली. हालांकि हैरी ब्रूक को कोई चोट नहीं आई. पेसर हारिस रऊफ ने भी तुरंत उनका हाल-चाल लिया.

शॉट लगाने के चक्कर में गेंद को नहीं समझ पाए

इंग्लैंड टीम के पारी के 17वें ओवर में हारिस रऊफ गेंदबाजी करने को आए. ओवर की चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हेलमेट की ग्रिल में फंस गई. हारिस भी दौड़ते हुए उनके पास गए. हालांकि तुरंत हैरी ने अपने हेलमेट उतारा जिससे पता चला कि सब सुरक्षित है. बाद में विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान भी हैरी से कुछ बातचीत करते नजर आए.

"Caught in the grille"

Brook gets a hug from Rauf after the sharp bouncer #PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/UZRljMQt9C

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 23, 2022