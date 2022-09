विराट कोहली इस महिला क्रिकेटर के हो गए थे फैन? कमरे में मिलने सुबह पांच बजे जा पहुंचे

Virat Kohli Meeting With English Cricketer: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का हर कोई फैन है. विराट कोहली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हैं. इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर सारा टेलर (Sarah Taylor) और विराट कोहली (Virat Kohli) का किस्सा भी काफी चर्चित रहा है. साल 2014 में इंग्लैंड दौरे पर आए विराट कोहली एक बार सारा से मिलने सुबह पांच बजे ही उनके कमरे में पहुंच गए थे.

कैसे हुआ खुलासा?

इस बात का खुलासा सारा टेलर की साथी खिलाड़ी केट क्रॉस ने किया था. केट क्रॉस ने एक ट्वीट किया था, जिसमें सारा टेलर को टैग करते हुए उन्होंने कहा, 'पांच साल पहले, जब विराट कोहली तुमसे मिलना चाहते थे.' इस ट्वीट के साथ क्रॉस ने कोहली की एक फोटो भी शेयर की है, जिसमे वे इंग्लिश महिला क्रिकेटरों के साथ मुस्कराते हुए नजर आ रहे हैं.

5 years ago since @imVkohli wanted to meet you @Sarah_Taylor30 !! pic.twitter.com/dRi5XKcwqh

सुबह पांच बजे सारा के कमरे में पहुंचे कोहली

इंग्लैंड की एक महिला क्रिकेटर केट क्रॉस के मुताबिक सारा टेलर से मिलने के लिए खुद विराट कोहली सुबह पांच बजे उनके कमरे में पहुंच गए थे. सारा टेलर ने केट क्रॉस के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, 'आज तक कभी मुझे ऐसा वेकअप कॉल नहीं मिला, जब मुझे सुबह पांच बजे ब्रेकफास्ट के लिए बोला जाए'. क्रॉस की इस तस्वीर में विराट कोहली सारा टेलर और क्रॉस के साथ दिख रहे हैं.

One of the more bizarre wake up calls I've ever had . #5ambreakfast

— Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) April 7, 2019