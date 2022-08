IND vs ZIM: केएल राहुल को एशिया कप से बाहर करने की उठी मांग, जिम्बाब्वे में कर बैठे ये बड़ी गलती

IND vs ZIM: भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज जिम्बाब्वे का सामना कर रही है. भारतीय टीम ने आराम से पहला मुकाबला 10 विकेट से अपना नाम किया. दूसरे मैच में सभी को उम्मीद थी कि अगर कप्तान केएल राहुल टॉस जीतेंगे तो एशिया कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला करेंगे. लेकिन राहुल ने गेंदबाजी का फैसला चुन कर सभी को चौंका कर रख दिया. अब इस फैसले को लेकर उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

राहुल ने क्यों चुनी गेंदबाजी?

कप्तान केएल राहुल ने टॉस के वक्त सभी को चौंका दिया था. उम्मीद की जा रही थी कि राहुल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे. ऐसा इसलिए सोचा जा रहा था क्योंकि एशिया कप को ध्यान में रखकर बल्लेबाजों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. खुद कप्तान राहुल भी चोट से ठीक होकर लौटे हैं और उन्हें वापसी करनी होगी. टारगेट का पीछा करने के लिए जब राहुल इस मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो वो कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

लोगों ने खड़े किए सवाल

राहुल के इस फैसले पर लोगों ने काफी सवाल खड़े किए हैं. लोगों का मानना है कि राहुल कप्तानी के टेस्ट में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. वो अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे हैं. एक यूजर ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि 'पहले खेलते हुए 400 मार लेते यार.' जबकि एक और यूजर ने राहुल को एशिया कप से बाहर करने की मांग उठा दी है. वहीं एक यूजर ने कहा है कि कम से कम अगले मैच में बल्लेबाजी कर लेना केएल राहुल.

KL Rahul should be dropped for Aisa Cup for doing this blunder. He is not opening neither choosing to bat first. Is he hiding from something?

— MCKTweets (@Manav30210909) August 20, 2022