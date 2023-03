IND vs AUS: विराट कोहली को देखकर अंपायर ने कर दिया ऐसा इशारा, खेल जगत में मची सनसनी!

बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे विराट

34 वर्षीय विराट कोहली ने अहमदाबाद टेस्‍ट के तीसरे दिन अर्धशतक जड़ा. विराट 128 गेंदों पर 59 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने अभी तक 5 चौके लगाए हैं. टेस्ट में खराब फॉर्म से जूझ रहे इस धुरंधर ने करीब 14 महीने बाद इस फॉर्मेट में अर्धशतक लगाया. अंपायर नितिन मेनन की वजह से कुछ विवाद भी हो गया. मैदान पर काफी ड्रामा हुआ. 50 रन पूरे होने पर बल्‍ला उठाने के लिए विराट को इसी वजह से काफी इंतजार करना पड़ा. बाद में जीत विराट की हुई.

विराट के दुश्मन बने अंपायर!

पारी के 93वें ओवर में विराट 48 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्‍होंने दो रन दौड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया. ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय क्रिकेटरों ने विराट के लिए तालियां बजानी भी शुरू कर दीं. इसी बीच अंपायर न‍ितिन मेनन को विराट के शॉर्ट रन लेने का संदेह हुआ. इस पर थर्ड अंपायर की मदद ली गई. बाद में टीवी स्‍क्रीन पर देखने से पता चला कि विराट के बल्‍ले का कुछ हिस्‍सा लाइन के अंदर आया था. तब जाकर विराट का अर्धशतक पूरा माना गया.

