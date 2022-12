FIFA World Cup-2022: फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने कतर पहुंचे भारत के ये 2 दिग्गज क्रिकेटर, शेयर कीं PICS

FIFA World Cup final, France vs Argentina : फीफा वर्ल्ड कप-2022 का फाइनल मैच फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है. इस वैश्विक टूर्नामेंट का मौजूदा एडिशन कतर में खेला जा रहा है. अल दायेन के लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में खिताबी जंग होगी. स्टेडियम में हजारों समर्थक मौजूद रहेंगे. क्रिकेटर भी फुटबॉल को पसंद करते हैं और फाइनल मैच देखने के लिए दो भारतीय दिग्गज भी कतर पहुंच चुके हैं.

मेसी और एमबाप्पे के बीच टक्कर

कतर में अल दायेन के लुसैल स्टेडियम में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप-2022 का खिताबी मुकाबला खेला जाना है. मैच को लेकर सभी ने जमकर तैयारी की है और खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं. फ्रांस टीम की कमान ह्यूगो लोरिस के पास है जबकि अर्जेंटीना की कप्तानी दिग्गज लियोनल मेसी संभाल रहे हैं. हालांकि फ्रांस के सुपरस्टार फुटबॉलर किलियन एमबाप्पे से ज्यादा उम्मीदें रहेंगी कि वह अपने फैंस को जश्न मनाने का मौका दें.

गावस्कर पहुंचे कतर

भारत के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर भी फाइनल मैच देखने के लिए कतर पहुंचे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. गावस्कर इसमें फ्रांस फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर आर्सेन वेंगर के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की पूर्व संध्या पर आर्सेन वेंगर से मुलाकात हुई. सबसे महान फुटबॉल मैनेजरों में से एक और मेरे हीरो एम एल जयसिम्हा के हमशक्ल.'

रवि शास्त्री भी तैयार

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री भी कतर पहुंच चुके हैं. उन्होंने भी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह स्पेक्स पहने नजर आ रहे हैं. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, फाइनल के लिए तैयार. वह स्टेडियम से वीडियो भी शेयर कर रहे हैं.

Lusail will erupt in an hour. A Messi wave coming into the stadium #WorldCup #ArgentinaVsFrance #Messi pic.twitter.com/EJhC6AVIpp

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 18, 2022