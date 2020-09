नहीं रहे इंग्लैंड के पूर्व ऑल राउंडर डेविड केपल, 57 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत से फिलहाल एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है. दरअसल इंग्लैंडके पूर्व ऑलराउंडर डेविड केपल का लंबी बीमारी के कारण बुधवार को निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि डेविड केपल (David Capel) काफी अरसे से एक गंभीर बीमारी जूझ रहे थे. इंग्लिश क्रिकेटर डेविड केपल का देहांत उनके घर नार्थम्पटन में हुआ है. दाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में डेविड केपल ने इंग्लिश क्रिकेट में काफी योगदान दिया, जिसे हमेशा क्रिकेट की दुनिया में याद रखा जाएगा.

ब्रेन ट्यूमर से लड़ रहे थे डेविड केपल

गौरतलब है कि 57 साल के डेविड केपल लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर की वजह से बीमार चल रहे थे. जिसके तहत 2 सितंबर को उन्होंने अपने आवास पर आखिरी सांस ली. डेविड केपल के निधन की खबर इंग्लिश काउंटी टीम नार्थम्पटनशायर दी है. दरअसल नार्थम्पटनशर टीम के साथ डेविड केपल का नाता काफी पुराना रहा था. डेविड केपल ने इस इंग्लिश काउंटी टीम के साथ बतौर खिलाड़ी अपने क्रिकेट करियर के सफर की शुरुआत की थी और अंतिम समय में उन्होंने नार्थम्पटनशर के कोच की कमान भी संभाली थी.

Former England player David Capel has passed away at the age of 57.

The all-rounder played in 15 Tests and 23 ODIs, scoring three fifties and claiming 38 wickets.

After retiring as a player he went into coaching, taking on roles with both Bangladesh and England women's teams. pic.twitter.com/OUpZUoRSb6

— ICC (@ICC) September 2, 2020