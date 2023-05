Full Form of Cricket: क्या आप जानते हैं CRICKET का फुल फॉर्म? मतलब जानकर चकरा जाएगा सिर, खेल का हिंदी नाम भी है बेहद दिलचस्प

Hindi Name of Cricket: लखनऊ में सोमवार को IPL मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच गरमागरम बहस हो गई. इस बहस के बाद क्रिकेट में शिष्टाचार के स्तर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. हर कोई इसे जेंटलमेन गेम क्रिकेट की भावना के खिलाफ बता रहा है. तो क्या क्रिकेट वाकई एक जेंटलमेन गेम है? आखिर (क्रिकेट) CRICKET शब्द का फुल फॉर्म क्या है. क्या इसके खेल के जेंटलमेन होने से कोई संबंध है? आज हम इसका पूरा अर्थ आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

इंग्लैंड में हुई क्रिकेट की उत्पत्ति

असल में क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी. शुरू में अंग्रेज इस गेम को शौकिया तौर पर खेलते थे लेकिन बाद में यह धीरे-धीरे लोकप्रिय होता चला गया और वहां का राष्ट्रीय खेल बन गया. फिलहाल यह गेम दुनिया के करीब 12 देशों में खेला जाता है. इसके तीन फॉर्मेट हैं- टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट. हर चौथे साल वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, जिसमें 12 देश भाग लेते हैं. वहीं हर दूसरे साल टी20 वर्ल्ड कप होता है, जिसमें 16 देश भाग लेते हैं.

जानें CRICKET का फुल फॉर्म

अब हम आपको बताते हैं कि क्रिकेट (Full Form of Cricket Word) को जेंटलमेन गेम क्यों कहा जाता है? असल में यह बात CRICKET के फुल फॉर्म में ही मौजूद है. इस शब्द के हर अक्षर का एक खास मतलब है, जो इसे जेंटलमेन गेम बनाता है. आइए जानते हैं कि CRICKET का फुल फॉर्म क्या है;-

C- Customer Focus

R- Respect for Individual

I- Integrity

C- Community Contribution

K- Knowledge Worship

E- Entrepreneurship & Innovation

T- Teamwork

भद्रजनों का खेल है क्रिकेट!

आपने देखा, CRICKET के हर अक्षर में आपको वे सारी खूबियां मौजूद हैं, जो एक जेंटलमैन में होनी चाहिए. यही वजह है कि इस गेम को भद्रजनों का खेल (Full Form of Cricket Word) कहा जाता है. ऐसे में जब भी इस गेम में हिंसा, बहस या कोई अप्रिय हरकत सामने आती है तो लोग तुरंत उसे क्रिकेट गेम की मूल भावना के खिलाफ बताने लग जाते हैं. कोहली-गंभीर की बहस के बाद भी यही बात कही जा रही है.

अंपायर का हिंदी में ये नाम

क्रिकेट का अंग्रेजी नाम तो आप सब भली भांति जानते हैं लेकिन क्या आपको इसका हिंदी नाम पता है. यह नाम थोड़ा मुश्किल लेकिन बेहद दिलचस्प है. क्रिकेट को हिंदी में 'गोलगट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता' कहते हैं. केवल क्रिकेट (Full Form of Cricket Word) ही नहीं, इस गेम को शामिल होने वाले लोगों के भी हिंदी में अलग-अलग नाम हैं. जैसे कि बॉलर को गेंदबाज और बैट्समैन को बल्लेबाज कहा जाता है. वहीं अंपायर को हिंदी में निर्णायक कहते हैं.