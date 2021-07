Harleen Deol के हैरतअंगेज कैच के पीछे है इस शख्स की कड़ी मेहनत, Harmanpreet Kaur ने खोला राज

नॉर्थम्पटन: इंग्लैंड (England) के खिलाफ भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर हरलीन देओल (Harleen Deol) ने हैरतअंगेज कैच से हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार फील्डिंग के पीछे किस शख्स की कड़ी मेहनत है? आइए हम आपको बताते हैं.

हरलीन और हरमन का कमाल

भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने टीम के फील्डिंग में शानदार सुधार के लिए को कोच अभय शर्मा (Abhay Sharma) को क्रिकेट दिया है. उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के साथ ‘व्यक्तिगत सेशन’ और ‘थोड़े सुधार’ का फायदा मिल रहा है. गौरतलब है कि इंग्लैड के खिलाफ पहले टी-20 में हरलीन देओल (Harleen Deol) के अलावा हरमनप्रीत ने भी शानदार कैच लपके.

'हरलीन ने लपका शानदार कैच'

हरमनप्रीत ने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘जब आप बतौर टीम खेलते हो तो आपको एक लय की जरूरत होती है और ऐसा टीम का कोई भी सदस्य कर सकता है. जब मैंने ये कैच लिया तो मैंने टीम में एक ऊर्जा सी भर दी और फिर हरलीन ने भी बेहतरीन कैच लपका. इसलिए आपको इस लय को लाने के लिए एक्ट्रा कोशिश की जरूरत होती है.’

Superb athleticism and a stunning catch by Harleen Deol. Cricket fielding at its very best. pic.twitter.com/nVde2PWQSF — Mazher Arshad (@MazherArshad) July 9, 2021

'फील्डिंग अच्छी रही'

हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘पूरे मैच के दौरान, हमारी फील्डिंग काफी अच्छी थी, हमने काफी रन बचाए थे और हमने कुछ शानदार कैच भी लपके थे इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा संकेत है कि हमारी फील्डिंग में काफी सुधार हुआ है.’ 19वें ओवर में हरमनप्रीत ने लांग ऑन पर क्षेत्ररक्षण के दौरान डाइव करते हुए मैदान से कुछ इंच ऊपर ही गेंद को लपककर नैट स्काइवर की शानदार पारी का अंत कर दिया.

Happy with the way we fielded yesterday, great effort by Harleen Deol. #TeamIndia captain @ImHarmanpreet on @imharleenDeol's splendid catch and the side's fine fielding effort in the 1st WT20I against England. #ENGvIND pic.twitter.com/05rLiYdddN — BCCI Women (@BCCIWomen) July 10, 2021

सचिन-मिताली ने की हरलीन की तारीफ

इसके महज 2 गेंद के बाद हरलीन ने एमी जोन्स की पारी खत्म की, उन्होंने उछलकर बाउंड्री पर सिर के ऊपर ‘रिवर्स कप’ कैच लपका और फिर बैलेंस बिगाड़कर गिर गईं, लेकिन उन्होंने गेंद हवा में फेंकी और फिर उछलकर बाउंड्री के अंदर आकर फिर से गेंद लपक ली. वनडे कप्तान मिताली राज और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने हरलीन की इस कैच के लिए तारीफ की जिसका वीडियो तब से वायरल हो गया.

It's a pleasure to work with young cricketers & you as role model for generations to follow. I Must confess, girls r putting lot's of effort, Credit to u guys. https://t.co/JDpw1aLS5D — Abhay Sharma (@Im_AbhaySharma) July 10, 2021

That was a brilliant catch @imharleenDeol. Definitely the catch of the year for me!pic.twitter.com/pDUcVeOVN8 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2021

'अभय सर ने हमारी फील्डिंग बेहतर की'

फील्डिंग कोच अभय शर्मा (Abhay Sharma) के योगदान के बारे में बात करते हुए हरमनप्रीत ने कहा, ‘अभय सर पिछले कुछ समय से हमारे साथ हैं और उनका ज्ञान आपको बेहतर खिलाड़ी बनाता है और यही हमारी फील्डिंग में दिखा. पहले भी हम काफी कोशिश करते थे लेकिन उन्होंने हमारी फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया और खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत सेशन किए जिससे हमें मदद मिली.’



अभय शर्मा (फाइल फोटो)