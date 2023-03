Team India: टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को मिली बुरी खबर, ICC ने सुना दिया ये बड़ा फैसला

ICC Player of the Month For February: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग (ICC) ने फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने भारत के रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती को पछाड़कर फरवरी महीने का आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की एशलेग गार्डनर ने महिला वर्ग में बाजी मारी है.

दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैरी ब्रूक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ब्रूक को दूसरी बार आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया. वह पाकिस्तान के बाबर आजम सहित सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार महीने के आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है. हाल में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की खिताबी जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन की बदौलत गार्डनर को दूसरी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें महीने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था. ब्रूक और गार्डनर ने फिर मारी बाजी आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा कि फरवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ के नतीजे दिसंबर 2022 के समान है और तब भी ब्रूक और गार्डनर ने पहली बार ये पुरस्कार अपने नाम किए थे. गार्डनर को साउथ अफ्रीका में महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खिताब की रक्षा के सफल अभियान के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला. उन्होंने टूर्नामेंट में नियमित विकेट चटकाने के अलावा महत्वपूर्ण रन भी बनाए और दुनिया की नंबर एक टी20 ऑलराउंडर के रूप में अपना रुतबा बढ़ाया. गार्डनर को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया. हैरी ब्रूक ने जताई खुशी ब्रूक को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अच्छे प्रदर्शन के बाद दूसरी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की ओर से शानदार प्रदर्शन किया. पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद ब्रूक ने कहा, 'साल की शुरुआत काफी अच्छी रही है और मुझे उम्मीद है कि हम एशेज और भारत में 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीत पाएंगे और मैं दोनों टीम का हिस्सा रहूंगा.' एशलेग गार्डनर का बड़ा बयान गार्डनर ने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप एक शानदार टूर्नामेंट था और न्यूलैंड्स में खचाखच भरे स्टेडियम में फाइनल में मेजबान साउथ अफ्रीका से खेलना एक अविश्वसनीय अनुभव था. हमारी ऑस्ट्रेलियाई टीम भाग्यशाली है कि उसमें कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं. मुझे खुशी है कि मैं वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम की सफलता में योगदान देने में सक्षम रही.'