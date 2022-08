'और खेलो कश्मीर प्रीमियर लीग', लीजेंड्स लीग से बाहर होते ही बुरी तरह ट्रोल हुए गिब्स

Legends League Cricket: लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने विशेष मैच के लिए वर्ल्ड जायंट स्क्वॉड में हर्शल गिब्स और सनथ जयसूर्या की जगह अन्य खिलाड़ी को लेने का फैसला किया है. भारत बनाम विश्व के बीच भारत महाराजा बनाम विश्व दिग्गज के रूप में 16 सितंबर को खेले जाने वाले मैच के लिए उनकी जगह टीम में शेन वॉटसन और डेनियल विटोरी को लिया जाएगा. गिब्स के बाहर होते ही लोगों ने उन्हें इस बात को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने को राजी हो गए थे.

दिग्गज खिलाड़ियों की होगी वापसी

इस मैच में दस विदेशी देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. चार टीमों की फ्रेंचाइजी की घोषणा जल्द ही की जाएगी जो फ्रेंचाइजी फॉर्मेट में होगी और लीजेंड्स लीग क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेगी. इस सीजन में कुल 15 मैच खेले जाएंगे. इंडिया महाराजाओं और वल्र्ड जायंट्स के बीच एक विशेष मैच 16 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा और 17 सितंबर से लीजेंड्स लीग का दूसरा सीजन शुरू होगा. इंडिया महाराजाओं का नेतृत्व सौरव गांगुली करेंगे जबकि वर्ल्ड जायंट्स की कप्तानी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन करेंगे.

So Herschelle Gibbs has been invited to play for India’s 75th Independence special match. The same guy who played in the Pakistani government backed separatist Kashmir Premier League. pic.twitter.com/0vJigoyRNQ — Arnab Ray (@greatbong) August 12, 2022

Why was Herschelle Gibbs included who made so many false allegations to @BCCI and joined Kashmir Premier League which was a political conspiracy against India #BCCI should immediately remove him from the team we are against as fan @SGanguly99 @JayShah @mufaddal_vohra — Surya (@GoluTheroy) August 12, 2022

South Africa's Herschelle Gibbs named in World Giants' squad to face India Maharajas at Kolkata next month. Gibbs was part of the Kashmir Premier League last season and had accused the BCCI of pressuring him to not play in the KPL. — Farid Khan (@_FaridKhan) August 12, 2022

गांगुली करेंगे मैदान पर वापसी

लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) की शुरुआत में इस साल 15 सितंबर को कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में एक विशेष मैच खेला जाएगा. आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जॉइंट्स के बीच होने वाला यह मैच भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े समारोहों को समर्पित होगा. लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) का दूसरा सीजन 6 भारतीय शहरों में खेला जाएगा, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे. लीग का पहला सीजन इस साल जनवरी में ओमान में तीन टीमों इंडिया महाराजा, वर्ल्ड जायंट्स और एशिया लायंस के बीच खेला गया था और इसमें 7 मैच शामिल थे.