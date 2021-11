October के लिए कौन बनेगा ICC Player of the Month? ये 6 प्लेयर्स बने अवॉर्ड के दावेदार

दुबई: पाकिस्तान (Pakistan) के आक्रामक बल्लेबाज आसिफ अली (Asif Ali), बांग्लादेश (Bangladesh) के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) और नामीबिया (Namibia) के डेविड वीसे (David Wiese) को अक्टूबर के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' (ICC Men's Player of the Month) के अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

महिला कैटेगरी में आयरलैंड (Ireland) की ऑलराउंडर लौरा डेलानी (Laura Delany) और बल्लेबाज गैरी लुईस (Gaby Lewis) के साथ जिम्बाब्वे (Zimbabwe) की कप्तान और ऑलराउंडर मैरी अन मुसोंडा (Mary-Anne Musonda) को 'आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' (ICC Women's Player of the Month) नामांकन मिला है.

