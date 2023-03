IND vs AUS: मुंबई में जिस खिलाड़ी ने कूटे सबसे ज्यादा रन, दूसरे वनडे में उसी पर मंडराया बड़ा खतरा!

India vs Australia 2nd ODI, David Warner in Playing 11: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है. सीरीज के पहले वनडे (IND vs AUS 1st ODI) में मेजबानों ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम 35.4 ओवर में 188 रन बनाकर आउट हो गई जिसके बाद भारत ने 39.5 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. अब दूसरा वनडे विशाखापट्टनम में 19 मार्च को खेला जाएगा, जिसके लिए प्लेइंग-11 में बदलाव होना तय हैं.

भारत ने दर्ज की शानदार जीत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के शुरुआती वनडे में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. ओपनर मिचेल मार्श (81) के शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 35.4 ओवर में 188 रन ही बना सका. भारत के लिए पेसर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटके. इसके बाद विकेटकीपर केएल राहुल ने 91 गेंदों पर 7 चौके और एक छक्के की बदौलत 75 रन बनाए. जिससे भारत 39.4 में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. प्लेयर ऑफ द मैच ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा बने, जिन्होंने 2 विकेट लिए और 45 रन बनाकर नाबाद लौटे. दूसरे वनडे में बदलेगी प्लेइंग-11 ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने मुंबई वनडे में ओपनिंग संभाली. अब दूसरे वनडे में ये जोड़ी बदल सकती है. इसका कारण डेविड वॉर्नर हैं जो चोट के कारण बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी दो मैच नहीं खेल पाए थे. अब वॉर्नर दूसरे वनडे में प्लेइंग-11 में शामिल किए जा सकते हैं. ऐसे में वॉर्नर और ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे. मार्श के नंबर पर खतरा अगर वॉर्नर टीम का हिस्सा बनाए जाएंगे तो मिचेल मार्श को बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारा जाएगा. वॉर्नर के आने पर मार्श नंबर-3 पर उतरेंगे. ट्रेविस हेड ओपनिंग ही संभालेंगे. मार्कस स्टॉयनिस या मार्नस लाबुशेन को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है. एलेक्स कैरी भी टीम में आ सकते हैं जो बीमार होने के कारण पहला मैच नहीं खेल पाए थे. क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैरी लाइनअप में वापसी कर सकते हैं. जोश इंगलिस तब कैरी के लिए रास्ता बनाने को लाइनअप से बाहर हो सकते हैं.