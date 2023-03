IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले सामने आया बड़ा अपडेट, इन 2 खिलाड़ियों की टीम में होगी वापसी

IND vs AUS 1st Odi Match: भारत-ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच टेस्ट सीरीज के बाद अब तीन मैचों की वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI) खेली जानी है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच 17 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा. इस मैच से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दो बड़े मैच विनर खिलाडियों की जल्द ही टीम में वापसी होने जा रही है. ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा थे, लेकिन बीच सीरीज टीम से बाहर हो गए थे.

इन 2 खिलाड़ियों की टीम में होगी वापसी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए थे और स्वदेश लौट गए थे. इनमें से 2 खिलाड़ी वनडे सीरीज के लिए जल्द ही वापस भारत आने वाले हैं. ये दो खिलाड़ी धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) और स्पिनर एश्टन एगर (Ashton Agar) हैं. 17 मार्च से खेले जाने वाले मुंबई वनडे से पहले ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के साथ जुड़ जाएंगे. डेविड वॉर्नर के लगी थी चोट ऑस्ट्रेलियाई टीम के धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) चोट के चलते दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे. पहली पारी के दौरान मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की एक गेंद डेविड वॉर्नर (David Warner) के हेलमेट पर भी जा लगी थी. डेविड वॉर्नर (David Warner) चोट के चलते फिर पूरी सीरीज से भी बाहर हो गए थे. वह अब वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. एगर को टीम से किया गया था रिलीज स्पिन ऑलराउंडर एश्टन एगर (Ashton Agar) को भी सीरीज के बीच रिलीज कर दिया गया था. इस खिलाड़ी को सीरीज के शुरुआती दो मैचों में खेलने का मौका भी नहीं मिला था. एश्टन एगर को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से रिलीज किया गया था. एश्टन एगर घरेलू सीजन के अंतिम चरण में 'वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया' के लिए खेले थे. वह अब एक बार फिर भारत लौटने के लिए तैयार हैं. वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टीव स्मिथ (कप्तान), डेविड वॉर्नर, एलेक्स केरी, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मारनस लाबुस्चगने, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, सीन एबॉट, एश्टन एगर, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा.