Ind Vs Aus Ist Test: भारत के बड़े-बड़े सूरमाओं के बल्ले हो गए खामोश, ऑस्ट्रेलिया के 22 साल के लड़के ने लूट ली महफिल

Border Gavaskar Series 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया मेहमान टीम पर बढ़त ले चुकी है. कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रनों की दमदार पारी खेली. खबर लिखे जाने तक टीम इंडिया 72 रन की बढ़त ले चुकी है. टीम इंडिया के बल्लेबाज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी कप्तान रोहित शर्मा को उम्मीद थी. लेकिन अपने डेब्यू मैच में 22 साल के ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर टॉड मर्फी ने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया. उन्होंने 5 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें दिग्गज विराट कोहली, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज शामिल हैं.

दिग्गजों को यूं फिरकी में फंसाया

भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा अनुभवी और लंबी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं. उनको आउट करना गेंदबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है. स्पिन के खिलाफ तो उनका प्रदर्शन और भी निखरकर सामने आता है. लेकिन मर्फी ने अपने डेब्यू मैच में ही इस धाकड़ बल्लेबाज का विकेट झटक लिया. दरअसल मर्फी की गेंद पर पुजारा ने स्वीप करने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके बैट के टॉप एज पर लगी और बोलैंड के हाथों में समा गई. हालांकि उस बॉल को पुजारा छोड़ भी सकते थे लेकिन उन्होंने बल्ला अड़ाया और महज 7 रन बनाकर पवेलियन की ओर कदम बढ़ा दिए.

Todd Murphy gets the big fish on the very first ball after lunch.

Virat Kohli departs after scoring 12 runs off 26 balls.#BorderGavaskarTrophy #INDvAUS #ViratKohli pic.twitter.com/Y85RCPiuAA

