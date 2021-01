IND vs AUS Sydney Test: राष्ट्रगान के वक्त Mohammed Siraj की आंखों से छलके आंसू, तो Wasim Jaffer को आई MS Dhoni की याद

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) का तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है. मैच के शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी भावुक हो गया.

सिडनी टेस्ट शुरू होने से पहले जब भारत का राष्ट्रगान (National Anthem) शुरू हुआ तब सभी खिलाड़ियों साथ मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) भी मैदान में मौजूद थे. राष्ट्रगान के दौरान अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे ये युवा गेंदबाज काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखे से आंसू छलक पड़े. सिराज के लिए ये कभी न भुला पाने वाला पल था.

इस बेहद भावुक लम्हे को देखकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) को 'कैप्टन कूल' एमएस धोनी (MS Dhoni) की वो बात याद आ गई जो उन्हें कई साल पहले कही थी. जाफर ने लिखा,'अगर मैदान में दर्शक कम या न भी हों, तब भी भारत के लिए खेलने से बड़ी हौसलाअफजाई कुछ और नहीं हो सकती. एक महान खिलाड़ी ने कहा था- आप भीड़ के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के लिए खेलते हैं.'

Even if there's little or no crowd to cheer you on, no better motivation than playing for India. As a legend once said "You don't play for the crowd, you play for the country." #AUSvIND pic.twitter.com/qAwIyiUrSI

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 7, 2021