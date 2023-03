IND vs AUS, 3rd Test: भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में खराब अंपायरिंग का सितम, फैंस ने सरेआम इस दिग्गज को दी बड़ी सजा

भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में खराब अंपायरिंग का सितम

इंदौर टेस्ट में भी नितिन मेनन की खराब अंपायरिंग का सितम जारी है. इंदौर टेस्ट में नितिन मेनन ने तीन बार गलत फैसले दिए. रवींद्र जडेजा को इंदौर टेस्ट में नितिन मेनन ने गलत LBW आउट दिया था, जबकि बाद में वह DRS लेकर बच गए थे. इंदौर टेस्ट में भारतीय पारी के पहले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा दो बार साफ आउट थे, लेकिन नितिन मेनन की खराब अंपायरिंग की वजह से वह बच गए थे. नितिन मेनन को साल 2020 की शुरुआत में ICC के एलीट पैनल अंपायर्स में शामिल किया गया था. वह एस वेंकटराघवन और एस रवि के बाद ICC एलीट पैनल अंपायर्स में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं. हालांकि खराब अंपायरिंग के कारण उनका ICC के एलीट पैनल अंपायर्स की लिस्ट में टिकना अब मुश्किल है.

Nitin Menon already practicing for Mumbai Indians for IPL 2023. pic.twitter.com/GuLzLZCk3I

nitin menon when it's Kohli vs nitin menon when it's any other batsman. #INDvsAUS pic.twitter.com/Cmin2Wn1LU

— (@vinxi_) March 1, 2023