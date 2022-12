Shreyas Iyer: ना NO Ball हुई, गेंद विकेट पर भी लगी; लेकिन अंपायर ने श्रेयस अय्यर को नहीं दिया OUT, Video देख होंगे हैरान

India vs Bangladesh 1st Test: बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन भारतीय टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली. टीम इंडिया ने बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन की वजह से पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए. श्रेयस अय्यर, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने शानदार पारियां खेली. लेकिन श्रेयस अय्यर गेंद विकेट लगने के बाद भी आउट नहीं दिए गए. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

श्रेयस अय्यर को मिला जीवनदान

श्रेयस अय्यर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार पारियां खेली. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. वह अभी क्रीज पर 82 रन बनाकर नाबाद हैं. लेकिन उनकी इस पारी में नसीब का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है. उन्हें मैच में तीन जीवनदान मिले. पारी के 84वें ओवर में इबादत हुसैन के ओवर में गेंद विकेट से टकराई, लाइट भी जली. लेकिन वेल्स नहीं कर गिर पाईं. इससे उन्हें आउट नहीं दिया. जिससे बांग्लादेशी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हुए. तब श्रेयस अय्यर 77 रन बनाकर खेल रहे थे. अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

An incredible sequence of play in the #BANvIND Test match as @ShreyasIyer15 is bowled by Ebadot

