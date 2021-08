IND vs END: KL Rahul को Ollie Robinson ने कंधे से मारी टक्कर, ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच नॉटिंघम टेस्ट (Nottingham Test) के तीसरे दिन में केएल राहुल (KL Rahul) और ओली रॉबिंसन (Ollie Robinson) की बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली. राहुल उस वक्त बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे.

रॉबिंसन ने राहुल से टकराया अपना कंधा

भारत की पहली पारी के 50वें ओवर में जब केएल राहुल (KL Rahul) 58 और ऋषभ पंत 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तभी ओली रॉबिंसन (Ollie Robinson) और केएल राहुल (KL Rahul) बीच जुबानी जंग शुरू हो गई. गुस्से में रॉबिंसन आगे बढ़े और राहुल से कंधे से अपना कंधा टकरा दिया.

ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

केएल राहुल (KL Rahul) ने इस मैच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 214 गेंदों में 84 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 12 चौके भी लगाए. राहुल की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया (Team India) मेजबान इंग्लैंड (England) के खिलाफ 95 रन की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही. राहुल को कंधे से टक्कर मारने पर भारतीय फैंस का गुस्सा ट्विटर पर फूटा है.

Was that little shoulder barge there between KL Rahul & Robinson? It's a no contact sport. #IndvsEng #KLRahul #Robinson — Angad Kapoor (@AngadKapoor2) August 6, 2021

I little bit of physical contact between Robinson and Rahul — Shruti | Bumrah stan account (@Shruti4518) August 6, 2021

Mera sawal hai sir dono se

Kl Rahul ko Robinson ne halka sa Dhakka Diya kya es per match reffery dhyan denge

@Sonysportindia #ASK the expert — Dileep Keshri (@keshri_dileep) August 6, 2021

How cool it was of Robinson pushing KL Rahul with shoulder?@SonyPictures #AskTheExpert — Harshit Sharma (@Harshit93681547) August 6, 2021

Robinson : Have you ever tweeted something which was offensive?

Rahul : No, I directly blew up things in a TV show for a cup of coffee.#ENGvsIND #ENGvIND #KLRahul pic.twitter.com/WkuAdfAM6D — Kaushal_ (@Kaushal1344) August 6, 2021

This guy Ollie Robinson just shoulder barged KL Rahul!! — Adarsh (@iam_adarsh1) August 6, 2021

We were prepared for Kohli vs Anderson and Rahul vs Robinson came out of syllabus #IndvsEng #KLRahul #Rishabpant #JamesAnderson #ViratKohli — Shamsher Singh (@Shamsher0793) August 6, 2021

Robinson in annoying man.he given a shoulder nudge to rahul. And he is talking trash all day to him yesterday — (@crazygopalaan) August 6, 2021

