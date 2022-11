IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड मैच से कुछ घंटे पहले सामने आई बुरी खबर, ये घातक गेंदबाज अचानक चोट के चलते हुआ बाहर

IND vs ENG T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup) का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच आज (10 नवंबर) एडिलेड के मैदान खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा. मैच से कुछ घंटे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एक घातक गेंदबाज चोट के चलते इस सेमीफाइनल मैच खेलता दिखाई नहीं देगा. ये गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक है.

ये गेंदबाज चोट के चलते होगा बाहर

भारत-इंग्लैंड मैच से पहले ये बुरी खबर इंग्लैंड टीम की ओर से सामने आ रही है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) का इस मैच में खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है. मार्क वुड (Mark Wood) के शरीर में जकड़न है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक मार्क वुड का भारत के खिलाफ खेलना ना के बराबर है. मार्क वुड (Mark Wood) ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैचों में 9 विकेट हासिल किए हैं. आपको बता दे कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मार्क वुड ने ही सबसे तेज 154.74kph की रफ्तार से गेंद डाली है.

मैनेजमेंट ने रिप्लेसमेंट भी किया तैयार

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड टीम ने मार्क वुड (Mark Wood) के रिप्लेसमेंट को भी तैयार कर लिया है. टीम मैनेजमेंट ने क्रिस जॉर्डन (Chris Jordan) को मार्क की जगह पर प्लेइंग इलेवन में जगह देने की योजना बनाई है. हालांकि क्रिस जॉर्डन (Chris Jordan) ने इस टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. क्रिस जॉर्डन (Chris Jordan) इंग्लैंड के लिए कुल 82 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 90 विकेट अपने नाम किए हैं.

Mark Wood is set to miss the #T20WorldCup semi final with muscle stiffness, with Chris Jordan likely to take his place in England

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 9, 2022