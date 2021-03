IND vs ENG: मैच के बाद इमोशनल हुए Hardik Pandya, बड़े भाई Krunal Pandya को कहा, 'पापा को तुम्हारे ऊपर गर्व हुआ होगा'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच पुणे (Pune) में पहले वनडे के दौरान ऐसा इत्तेफाक देखने को मिला जो टीम इंडिया (Team India) में काफी कम देखने को मिला. इस मैच हार्दिक पांडया (Hardik Pandya) अपने बड़े भाई क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) के साथ मैदान में उतरे. इस दौरान दोनों भाई काफी इमोशनल हो गए थे.

मैच के बाद हार्दिक पांडया (Hardik Pandya) ने क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, पापा को तुम्हारे ऊपर गर्व हुआ होगा. वो तुम्हारे लिए मुस्कुरा रहे होंगे भाई, और उन्होंने तुम्हारे जन्मदिन से पहले एक गिफ्ट भेजा है. तुम इस दुनिया को और बहुत कुछ डिजर्व करते हो. मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता भाई. ये आपके लिए था पापा.

Papa would be proud. He’s smiling down on you bhai and sent an early birthday gift for you. You deserve the world and more. I couldn’t be happier for you bhai. This one is for you Papa @krunalpandya24 pic.twitter.com/xxn9wfF689

— hardik pandya (@hardikpandya7) March 23, 2021