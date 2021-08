Leeds Test: बिना इजाजत एक बार फिर मैदान में घुसा 'टीम इंडिया का पहला व्हाइट क्रिकेटर', हुआ ऐसा अंजाम

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट (IND vs ENG 3rd Test) के तीसरे दिन हेडिंग्ले में एक मजेदार वाक्या पेश आया. पिच इंवेडर (Pitch Invader) के नाम से मशहूर शख्स 'जारवो' (Jarvo) ने एक बार फिर मैदान में घुसपैठ की है, लेकिन अब उनका अंदाज कुछ जुदा था.

लॉर्ड्स में भी घुसा था जारवो

आपको याद होगा कि पिछले लॉर्ड्स टेस्ट (Lords Test) के दौरान जारवो (Jarvo) ग्राउंड में घुस गया था, उसने टीम इंडिया की जर्सी नंबर '69' पहनी हुई थी. वो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने खुद को भारतीय क्रिकेट टीम का मेंबर बताने लगा. जारवो को ऐसा करता देख मोहम्मद सिराज और बाकी खिलाड़ी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

हेडिंग्ले ग्राउंड में बैटिंग गियर पहनकर घुसा

जारवो (Jarvo) ने एक बार फिर मैदान में एंट्री मारी, लीड्स टेस्ट (Leeds Test) के तीसरे दिन जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आउट हुए तो जारवो मैदान में बैटिंग पैट, हेलमेट और ग्लव्स पहनकर पिच तक पहुंच गया. सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़कर मैदान से बाहर किया.

फैंस ने जारवो को बताया 'लेजेंड'

जारवो (Jarvo) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, फैंस ने इसको लेकर मजेदार रिएक्शंस दिए हैं. कोई जारवो को 'लेजेंड' बता रहा है. एक शख्स ने मजाकिया लहजे में कहा कि टीम इंडिया के स्टार प्लेयर के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए.

खुद को बताया था भारतीय क्रिकेटर

कुछ दिनों पहले जारवो (Jarvo) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टीम इंडिया की जर्सी (Team India Jersey) को फ्लॉन्ट करते हुए लिखा था, 'हां मैं जारवो हूं जो पिच पर पहुंचा था. मैं भारत का पहला व्हाइट क्रिकेटर बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं.'