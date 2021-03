IND vs ENG: भारत को जीत दिलाने के बाद भी Virat Kohli की क्यों हुई आलोचना? जानिए वजह

नई दिल्ली: भारत ने इंग्लैंड को पांच मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से करारी मात दी. इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) बहुत लंबे समय के बाद बेहतरीन फॉर्म में नजर आए. विराट (Virat Kohli) ने इस मैच में नाबाद 73 रनों की पारी खेल भारत को आसानी से जीत तक पहुंचा दिया. लेकिन इस मैच में एक पल ऐसा भी आया जब फैंस विराट से नाखुश हो गए.

दरअसल इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान 10वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने एक में शॉट खेला, जिसके बाद फील्डर ने गेंद को उठाकर विकेट्स के नजदीक खड़े कोहली (Virat Kohli) की ओर फेंका. कोहली ने गेंद को पकड़ कर गुस्से में दोनों हाथों से उसे स्टंप्स में मारा. इसी बीच गेंद कोहली के हाथों से निकल कर पीछे की ओर चली गई. जिसकी वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ओवरथ्रो का एक फालतू रन मिल गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर विराट की जमकर आलोचना हुई.

विराट की इस गलती पर फैंस ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों को कहना है कि विराट के गुस्से के चलते भारत को बिना बात का नुकसान हो गया. जबकि कई फैंस ने ये तक कह दिया कि विराट ने मैदान पर फालतू का गुस्सा दिखाया.

So some stupidity over there from the skipper just a ball ago where there was only 1 run & the batsman at Non-striker's end was in crease, still Kohli collects it & tries to break the stumps & the ball gets away with his hands which gives them extra run. Absolute Idiotic #INDvENG

— Sanskar Gemawat (@gemawat_sanskar) March 14, 2021