IND vs ENG: फिर Toss हारे Virat Kohli, फैंस बोले 'अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच वनडे सीरीज (ODI Series) के तीसरे और आखिरी मैच में वही हुआ जो अक्सर होता आया है. टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर बदकिस्मती का शिकार हुए और टॉस हार गए.

इंग्लैंड के भारत दौरे (England Tour of India) पर टेस्ट, टी-20 और वनडे मिलाकर कुल 12 मैच खेले गए. इन मुकाबलों में टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सिर्फ 2 बार ही टॉस जीत पाए हैं. विराट के साथ बार-बार ऐसा हो रहा है जो इंटरनेट पर मजाक का सबब बन गया है.

Toss Update: England have won the toss & elected to bowl against #TeamIndia in the third @Paytm #INDvENG ODI. Follow the match https://t.co/wIhEfE5PDR pic.twitter.com/AxDtLzCB8T — BCCI (@BCCI) March 28, 2021

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने मजे लेते हुए कहा, 'पहले क्वाइन मॉर्गन थे अब टॉस हैं. विराट कोहली इसका तोड़ नहीं खोज पा रहे हैं.' ट्विटर पर कई यूर्जर्स ने कोहली को ट्रोल करते हुए कहा, 'अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में.'

First it was Coin Morgan now it's Toss Buttler, Virat Kohli just can't catch a break #INDvsENG — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 28, 2021

Virat Kohli again losing the toss #INDvsENG Meanwhile me right now: pic.twitter.com/lDbhBhmDR6 — Ssrfan (@Ssrfan478780364) March 28, 2021

out to bat out for toss#INDvENG pic.twitter.com/XQAYnYjUYb — Manya (@CSKian716) March 28, 2021

Indians everytime Virat Kohli goes out for a Toss!#INDvENG pic.twitter.com/LTIFkKvwYH — Vishal Verma (@VishalVerma_9) March 28, 2021

The day when Virat Kohli will win the toss..he will also get his 71st century!..#INDvsENG — Deep point (@cristorian_45) March 28, 2021

Kohli at the end of this England tour #toss pic.twitter.com/AYEvaYBw4B — Rahul Desai (@ReelReptile) March 28, 2021

Ind Vs ENG 3rd ODI pic.twitter.com/vLaT8j6cDT — Nehal Singh Parmar (@IamNehalSingh) March 28, 2021

Nobody Literally nobody Toss to virat kohli : pic.twitter.com/MPFDpe9X2d — glitch (@memer_avi0) March 26, 2021

Virat Kohli has lost 10 out of 12 toss in India vs England series...

Meanwhile fans....#INDvsENG_2021 #INDvENG @imVkohli pic.twitter.com/ukE1x3EwSB — jenish viradiya (@viradiya_jenish) March 28, 2021

Probability of winning toss is 50% or 1/2 Virat kohli: pic.twitter.com/PuIFzQE0GR — Savagarwal (@agarwalwith1g) March 28, 2021

Virat kohli after 3back to back toss lose #INDvENG pic.twitter.com/8ppmim7Q4Y — Akki Girl Kirti (@imKirti78) March 28, 2021