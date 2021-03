IND vs ENG: 150 की रफ्तार वाली गेंद पर Rishabh Pant ने खेल दिया ऐसा शॉट, हैरान रह गए Yuvraj Singh

नई दिल्ली: इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की टी 20 सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से करारी मात दी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप रही. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने एक ऐसा शॉट खेला जिसकी चर्चा मैच से ज्यादा हो रही है. पंत ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्कूप शॉट खेला. पंत के इस शॉट ने भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को भी उनका कायल कर दिया है.

दरअसल, भारत की पारी के चौथे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) बॉलिंग के लिए आए. आर्चर के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने वो किया जिसको देखकर खुद आर्चर भी यकीन नहीं कर पाए. पंत ने आर्चर की गेंद पर रिवर्स स्कूप (Reverse Scoop Shot) पर छक्का मारा. इस छक्के को देखकर हर कोई हैरान रह गया. ऋषभ पंत ने इससे पहले इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंद पर भी ऐसा ही शॉट मारा था.

पंत (Rishabh Pant) के शानदार रिवर्स शॉट को देख कर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) भी हैरान रह गए. युवराज ने ट्वीट कर कहा, 'ये नई पीढ़ी है, जो बिल्कुल निडर है. रिवर्स या कौन सा शॉट, पता नहीं क्या कहूं इसको. ऋषभ पंत हैट्स ऑफ टू यू, एक तेज गेंदबाज को ऐसा शॉट मारने के लिए. गेम ऑन.'

This is the new generation !! Absolutely fearless ! Reverse sweep or shot I don’t know what to call it ! But @RishabhPant17 hats off to you to hit a fast bowler like that ! Game on !! #IndiavsEnglandT20

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 12, 2021