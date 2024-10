'सबसे अनलकी क्रिकेटर', विराट कोहली के विकेट पर बवाल, अंपायर के फैसले पर फैंस को नहीं हुआ भरोसा

IND vs NZ 2nd Test Virat Kohli: भारत का 12 साल का घरेलू टेस्ट मैचों में अजेय रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के हाथों टूट गया है. न्यूजीलैंड ने पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 113 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. भारत को 359 रनों का लक्ष्य मिला था. टीम इंडिया दूसरी पारी में 245 रन पर ही सिमट गई. सीरीज में हार के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में पहुंचने की संभावना को झटका लगा है.

सैंटनर ने तय की भारत की हार

भारत को अब फाइनल में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 6 में 4 टेस्ट मैच खेलने हैं. इनमें 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होंगे और एक मैच न्यूजीलैंड से होगा. दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने कुछ उम्मीद जगाई थी. हालांकि, मिचेल सैंटनर ने नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए भारत की हार तय कर दी. सैंटनर ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए. भारत की तरफ से दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 77 और रवींद्र जडेजा ने 42 रन बनाए.

सैंटनर ने लिया विराट का विकेट

पुणे में तीसरे दिन 'दुर्भाग्यपूर्ण' तरीके से आउट होने के बाद प्रशंसकों ने स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के प्रति सहानुभूति जताई. 359 रनों के विशाल लक्ष्य के साथ भारत को रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कोहली की जरूरत थी. विराट ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन सैंटनर की खूबसूरत गेंद ने उन्हें निराश कर दिया. सैंटनर की गेंद सीधे लेग स्टंप के सामने लगी और अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपनी उंगली उठा दी.

Umpire call Virat Kohli unlucky original decision OUT #INDvsNZ pic.twitter.com/qiY1cQPCil — MAHENDRA MAHALA (@mahendrmahala) October 26, 2024

Ball just clip to leg stump and Umpire given out to Virat Kohli. - This is Heartbreaking to see. pic.twitter.com/zq46eEIRCq — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) October 26, 2024

It was just a touch. Could have been given not out as well on field but because he is Virat Kohli and such is his luck that he was given out. Him and Umpire’s Call against NZ - the story continues. pic.twitter.com/QRRS4jOkfH — Yogesh (@yogeshontop) October 26, 2024

How unlucky this man is Virat Kohli Looking so good and that one ball comes and the umpire is always ready to raise his finger !!#INDvNZ pic.twitter.com/NMeOjt6l80 — (@VKwonUsWC24) October 26, 2024

अंपायर के फैसले से नाराज हुए कोहली

कोहली ने तुरंत ही अंपायर के फैसले को चुनौती दी और रिव्यू ले लिया. बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप को छूती हुई चली गई होगी, जिसका मतलब है कि फैसले को पलटा नहीं जा सकता. कोहली को बेशक यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया. वह फैसले से निराश थे और ड्रेसिंग रूम में वापस जाने में हिचकिचाहट के बाद उन्होंने मुंह फुला लिया. उनके आउट होने के बाद प्रशंसकों ने विराट के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें अब तक का सबसे बदकिस्मत क्रिकेटर करार दिया.