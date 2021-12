IND vs SA: केएल राहुल के आउट होते ही बिखर गई टीम इंडिया, 49 रन पर गिरे आखिरी 7 विकेट

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट की तीसरे दिन 'विराट सेना' के बल्लेबाजों का बेहद फ्लॉप प्रदर्शन रहा. टीम इंडिया को 350 से ज्यादा के स्कोर की उम्मीद थी लेकिन केएल राहुल के आउट होते ही गेम बदल गया.

टीम इंडिया (Team India) की पहली पारी रन पर सिमट गई. केएल राहुल (KL Rahul ) की शतकीय पारी 123 रन पर खत्म हुई, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 48 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए. पूरी भारतीय टीम 327 रन पर ऑल आउट हो गई.

Innings Break!#TeamIndia lose 7 wickets in the morning session and are all out for 327 in the first innings of the 1st Test.

Scorecard - https://t.co/eoM8MqSQgO #SAvIND pic.twitter.com/1NVXu6dqsR

— BCCI (@BCCI) December 28, 2021