KL Rahul ने आते ही इस धाकड़ खिलाड़ी को किया Playing 11 से बाहर, Rohit Sharma का है फेवरेट

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच पार्ल के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में साउथ अफ्रीका (South Africa) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. केएल राहुल (KL Rahul) ने पहली बार वनडे टीम की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में आते ही एक बड़ा बदलाव किया है. राहुल ने एक धाकड़ बल्लेबाज को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है. ये खिलाड़ी रोहित शर्मा का खास माना जाता है.

कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की जगह श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टीम में लिया है. जबकि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) बहुत ही खतरनाक फॉर्म में थे. वह हमेशा ही बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उनके लंबे छक्के लगाने की कला से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सूर्यकुमार की गिनती रोहित शर्मा के खास खिलाड़ियों में होती है.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जिसके कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हैं, सूर्यकुमार ने घरेलू टूर्नामेंट में ढेरों रन कूटे हैं. ऐसे में श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है. सूर्यकुमार की गिनती रोहित के फेवरेट खिलाड़ियों में होती है. आईपीएल में उनको अपने बल्ले का जौहर सभी को दिखाया था, जिसकी बदौलत उन्होंने पिछले साल वनडे और टी20 डेब्यू किया. जब वह अपनी लय में हों तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं. सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) ने भारत के लिए तीन वनडे में 124 रन बनाए हैं और 11 टी20 मैचों में 244 रन कूटे हैं.

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए केएल राहुल (KL Rahul) को कप्तान और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को उपकप्तान बनाया गया है. टीम में कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है. रविंचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और जयंत यादव की वापसी हुई है. इन खिलाड़ियों की वजह से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका (South Africa) में कमाल कर सकती है.

A look at our Playing XI for the 1st game.

Congratulations to Venkatesh Iyer who makes his ODI debut for #TeamIndia.

Follow the match https://t.co/PJ4gV8SFQb #SAvIND pic.twitter.com/8oUN1wDBXy

— BCCI (@BCCI) January 19, 2022