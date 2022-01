IND vs SA: जो पूरे करियर में ना कर पाए बुमराह-शमी, शार्दुल ने एक झटके में बना दिया ऐसा रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. भारत के स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने मैच में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कहर ढा दिया. उनकी गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था. अपनी गेंदबाजी से उन्होंने कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है.

साउथ अफ्रीका की पूरी टीम भारत के खिलाफ पहली पारी में 229 रनों पर ऑलआउट हो गई. शार्दुल ठाकुर ने मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 61 रन देकर सात विकेट झटके. उनके आगे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए. शार्दुल की स्विंग गेंदों ने मैच में तूफान उठा दिया. शार्दुल ठाकुर की धीमी गति पर विकेट लेने की कला से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं.

शार्दुल ठाकुर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे कम रन देकर 7 विकेट झटकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने मैच में 61 रन दिए. शार्दुल से पहले रविचंद्रन अश्विन ने नागपुर में अफ्रीकी टीम के खिलाफ 66 रन देकर 7 विकेट झटके थे. शार्दुल ठाकुर अब घर पर और साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. 21वीं सदी में वह साउथ अफ्रीका में किसी विदेशी गेंदबाज द्वारा सबसे बढ़िया बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वहीं, भारत से बाहर शार्दुल से बेस्ट बॉलिंग फिगर कपिल देव और इरफान पठान का था. कपिल ने एडिलेड में 1985 में 8 विकेट लेकर 106 रन दिए थे. वहीं, इरफान पठान ने 2005 में जिम्बाबे के खिलाफ 7 विकेट लेकर 59 रन दिए थे.

Shardul Thakur finishes with a seven-wicket haul as South Africa are bowled out for 229.

Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) #WTC23 | https://t.co/WrcdXdQlUm pic.twitter.com/hlVXrmUO63

— ICC (@ICC) January 4, 2022