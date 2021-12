IND vs SA: कोच बनते ही Rahul Dravid ने लगा दी Virat Kohli की क्लास! वायरल हो रहा दोनों का ये वीडियो

नई दिल्ली: टीम इंडिया इसी महीने की 26 तारीख से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ने वाली है. बता दें कि भारत आजतक दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज नहीं जीता है. लेकिन इस साल नए कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर कप्तान विराट कोहली इस कारनामे को भी करना चाहते हैं. इसके लिए द्रविड़ खुद विराट कोहली पर काफी ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो में कोच राहुल द्रविड़ टीम के सभी खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए तैयारी करवाते हुए नजर आए. खासकर द्रविड़ का सबसे ज्यादा ध्यान कप्तान विराट कोहली पर था. विराट पिछली बार साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम के सबसे कामयाब बल्लेबाज थे. ऐसे में द्रविड़ ने टूर शुरू होने से पहले उनकी जमकर क्लास लगाई.

